”الهوية المصرية وتعزيز التماسك المجتمعي” ندوة بمركز شباب ميت سويد بالدقهلية

نظم مركز شباب ميت سويد التابع لإدارة شباب بني عبيد، اليوم الأربعاء ندوة تحت عنوان ” الهوية المصرية وتعزيز التماسك المجتمعي ”، في إطار التوعية بقضايا الأمن القومي و دعم قيم الانتماء والمواطنة لدى الشباب.

حاضر بالندوة الدكتورة ولاء عرفان الاخصائي الاجتماعي بإدارة بني عبيد التعليمية، وحضور عزه عاشور رئيس قسم البرلمان والتعليم المدني بالإدارة، و عبد الفتاح سلامه رئيس قسم الرياضة بالإدارة، و محمد شحاته المدير التنفيذي لمركز الشباب، و محمد طوسون رئيس مجلس الإدارة، و أعضاء مجلس الإدارة بالمركز.

تناولت الدكتورة ولاء عرفان التعريف بالهوية المصرية و السمات الشخصية و الوطنية للمصريين، وأهمية الوعي بتلك الهوية وخصوصيتها لدورها الهام فى تقدم وازدهار الوطن، لأنه بدونها يفقد كثير من مقومات وجوده واستقراره و أن مصر بشخصيتها وحضارتها الرائدة تعتبر علامة بارزة عبر التاريخ، بدليل أنه لا يوجد منهج فى العالم لم يذكر فيه ولم يتم تدريس الحضارة المصرية خلاله، وعلينا نشر الوعى والتثقيف بحضارتنا و قيمنا الأصيلة مع ضرورة تحفيز الشباب القراءة و الاطلاع ودراسة تاريخ بلادهم لاكتساب المعرفة وتعميق الفهم الكامل بقيمة و مكانة مصر.

وأكدت الدكتورة ولاء على أهمية الوعي و خاصة لدى الشباب بعناصر الهوية المصرية، وأهمها الموقع الجغرافي والتاريخ والإقتصاد والحقوق المشتركة والواجبات، وكذلك خصائص الهوية الوطنية لمصر التي تشكلت من خلال مجموعة الحضارات التي مرت على مصر عبر التاريخ، وأخرجت لنا الهوية المصرية المتفردة بأبعادها المختلفة المجتمعي الداخلي والعربي والاسلامي والعالمي التي تشكل نطاقات الأمن القومي المصري المعاصر.

وفي سياق متصل أشارت الدكتورة ولاء عرفان الى أن الشخصية المصرية هي شخصية عميقة الجذور في أعماق التاريخ، تتسم بالمرونة والقدرة الدائمة على التكيف والتعايش مع المتغيرات الحضارية على النحو الذي يجعلها قادرة بقوة على مواجهة التحديات ومن أبرز سمات الشخصية المصرية الوطنية التي تعد عقيدة و سلوك فردي وجماعي الحفاظ على التماسك المجتمعي و الوطن من خلال التلاحم مع مؤسساته ذات السمات الوطنية مثل القوات المسلحة والأزهر والكنيسة في المواقف الصعبة و اللحظات الحاسمة .

كما تناولت الندوه التوعية بمجموعة من تحديات الأمن القومي والهوية المصرية والتماسك المجتمعى، وتوعية الشباب والطلائع بالهويه المصرية، وتعزيز روح الولاء والانتماء، وتعظيم قيم المواطنة وقبول الأخر، بالإضافة إلى التأكيد على دور الشباب فى استكمال عملية البناء والتنمية، وتنمية قدراتهم كقادة، وإعداد كوادر قادرة على تحمل المسئولية وخدمة الوطن.

واختتمت الدكتورة ولاء الندوة بفتح باب الحوار والأسئلة حول الموضوعات التي تم طرحها و خاصة دور الشباب في الحفاظ على الهوية المصرية و دعم التماسك المجتمعي، للرد على كافة التساؤلات التي تدور في عقولهم حول هذا الموضوع، ليتحقق الاستفادة المرجوة من خلال هذه الندوة وهو تعزيز قيم الولاء والانتماء، وتشكيل الوعي لدى الشباب.

يأتى تنفيذ هذه الندوة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و مني جوده مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، ومتابعة محمد زكي مدير إدارة شباب بني عبيد.

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