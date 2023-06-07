ads
الأربعاء 07 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبان بالقاهرة و3 بالمغرب.. خطة الفراعنة استعدادا لمواجهة غينيا

فيتوريا
فيتوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ان المنتخب سوف يعسكر في القاهرة لمدة يومين فقط ثم يطير الي المغرب لمواجهة غينيا.
وأضاف فيتوريا خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل المعسكر المقبل، ان المنتخب سبخوض ثلاثة تدريبات فقط بالمغرب قبل مواجهة غينيا بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الامم الافريقية.
وأعلن فيتوريا عن قائمته النهائية للمعسكر المقبل كالتالي:
محمد الشناوي 
محمد صبحي 
محمد أبو جبل 
محمد هاني 
هشام صلاح 
أحمد رمضان بيكهام 
ياسر إبراهيم 
علي جبر 
محمد عبد المنعم 
محمود مرعي 
محمد حمدي 
أحمد أبو الفتوح 
مروان عطية 
مهند لاشين 
حمدي فتحي 
غنام محمد 
محمود حمادة
أحمد سيد زيزو 
محمد هلال 
محمد رضا بوبو 
محمد صلاح 
مصطفي فتحي 
حسين الشحات 
عمر مرموش 
محمود حسن تريزيجيه 
محمود كهربا 
أحمد ياسر ريان 
مصطفى محمد


 

البرتغالي روي فيتوريا مؤتمر غينيا