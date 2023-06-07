"اتصالات الشيوخ" تثمن استضافة "الجهاز القومي" للندوة العالمية لمنظمى الاتصالات

أكدت الدكتورة راندا مصطفى، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس الشيوخ، أثناء مشاركتها فى أحداث الندوة العالمية لمنظمى الاتصالات، المنعقدة خلال الفترة 5-8 يونيو 2023، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان "التنظيم من أجل مستقبل رقمى مستدام"، وذلك بمشاركة واسعة تصل إلى أكثر من 100 دولة حول العالم على أهمية لموضوعات التنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، فضلا عن تبادل الآراء والخبرات بشأن القضايا والمستجدات التنظيمية الخاصة بقطاع الاتصالات العالمى ودراسة أفضل الممارسات التنظيمية المطبقة على المستوى الدولى بمشاركة واسعة هى الأكبر فى حجم وعدد الحضور الذى تعدى 700 متخصص وصانع قرار من المهتمين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكثر من 100 دولة حول العالم.

وأوضحت وكيلة اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها قامت بزيارة للمعرض المقام على هامش الندوة حيث استمعت إلى عدد من الشركات والشباب أصحاب الأفكار والتجارب الناجحة والتى أظهرت تنافسية كبيرة وقدرة على نجاح هذه الشركات فى السوق الافريقى الكبير والواعد.

‎وقالت الدكتورة راندا مصطفى، مستشار رئيس برلمان عموم إفريقيا، إن هناك فرص كبيرة للشركات المصرية فى السوق الإفريقى، وقدمت الشكر للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على تنظيم الندوة والمعرض وكذلك التهنئة على نجاح هذا الحدث العالمى الكبير.