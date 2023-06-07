غدا.. انطلاق معرض كتاب متحف الطفل بمصر الجديدة

يفتتح الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة غدا الخميس معرض الكتاب الذى تنظمه الجمعية بمركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" لمدة 5 أيام، بمشاركة 9 دور نشر تعرض مئات الكتب التى تتناول كافة روافد المعرفة .

وقال الدكتور نبيل حلمى، إنه يشارك في المعرض الذي يهدف لتشجيع جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب على القراءة من خلال طرح تشكيلة واسعة من أفضل الكتب وبأسعار تناسب الجميع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، - دار نهضة مصر- الدار المصرية اللبنانية- المفكر العربي للنشر، دار الكوثر للطباعة والنشر- المستقبل للتعليم الإلكتروني والمطبوع، واديت- بورصة لكتب للنشر والتوزيع- ينابيع، كما يشارك المركز الثقافي الهندي بورشة يوجا على هامش الاحتفال باليوم العالمي لليوجا وتشارك وزارة الشباب والرياضة بندوة للتعريف بمنتدى الأدب والفكر.

وأوضح حلمى، أن ورش العمل تنطلق غدا الخميس من الساعة 3 إلى الساعة 6 بورشة حكي من تراث أدب البادية المصرية تقدمها الدكتورة أحلام أبو نوارة، يعقبها وورشة مشغولات يدوية بالورق تقدمها الدكتورة منى خطاب، وورشة حكي قصة "براعم الحياة"، فضلا عن ورشة فنية تقدمها هاجر سالمة من متجر حواديت إلكتروني، والجمعة 9 يونيو من الساعة 2 إلى الساعة 8 مساء ورشة كتابة إبداعية للأطفال من سن 8 حتى 14 سنة تقديم ميريام رزق هللا، ورشة حكي قصة "براعم الحياة" + ورشة فنية. هاجر سالمة ... متجر حواديت الإلكتروني، ورشة تعليم كتابة القصة للدكتورة . سعدية العادلي. دار الفكر العربى، والسبت 10 يونيو ورشة المهارات السلوكية والاتيكيت للدكتورة سهام ، ورشة حكي عن حديقة الحيوانات بالإضافة إلى ورشة فنية تقدمها هاجر سالمة من متجر حواديت الالكتروني ، وورشة فن تشكيلي حر للأطفال د. هدى مصطفى ورشة فنية Craft Paper ... أ. معتز عبد الفتاح .

والاحد 11 يونيو ورشة التطريز على القماش د. منى خطاب ورشة حكي قصة "أميرة الماء" + ورشة فنية تشرف عليها هاجر سالمة من متجر حواديت الإلكتروني، 6 ورشة حكي من تراث أدب البادية المصرية يحكيها أبو الفتوح البرعي، وورشة حكي قصة "ديك القرية" بالإضافة إلى ورشة فنية ل هاجر سالمة .

بينما يشارك في الفقرات الفنية العديد من الفرق الفنية حيث تبدأ في الخميس 8 يونيو بفقرة غنائية لفريق البيت الكبير، الجمعة 9 يونيو فقرة موسيقية لفريق ايقاع " دوم دوم تك " من معهد قيثارة للموسيقى، أطفال " ملائكة يبدعون " من معهد قيثارة ، فقرة لبرنامج " ادراك " التابع لمتحف الطفل بالإضافة إلى ورشة يوجا بالتعاون مع سفارة الهند، والاثنين 12 يونيو فقرة غنائية لفريق مجانين الفن .