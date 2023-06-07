محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بكنترول التعليم الصناعي بمقر المدرسة الميكانيكية

زار المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لجنة النظام والمراقبة للمدارس الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات "الكنترول" بمقر مدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، وذلك في حضور: محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد سرور رئيس الكنترول، هاني الجويلي رئيس المدينة.

وتابع المحافظ منظومة العمل بالكنترول، التي تبدأ من الساعة 7 صباحا، ويعمل به 430 فردًا، ونحو 2000 من المُصحًحين وُمقدًري الدرجات من داخل وخارج المحافظة، حيث تتم حاليا أعمال الفرز والترقيم والتظريف للإجابات، وذلك بالتوازي مع الامتحانات التحريرية التى بدأت منذ أواخر مايو الماضي، لتبدأ بعدها أعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث يشرف الكنترول على امتحانات نحو 50 ألف طالب من 4 محافظات (المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد).

من ناحيته أشار محمد عبد التواب وكيل الوزارة، إلى أن امتحانات الديلومات كانت قد بدأت بعقد الاختبارات المعملية في الفترة 20 إلى 26 مايو الماضي، واستكملت بامتحانات النظري التي انطلقت في 27 مايو الماضي وتختتم غدا الأربعاء، لتبدأ بعدها امتحانات العملي بداية من الجمعة المقبل وحتى 16 الشهر الجاري، لافتا إلى متابعة المحافظ المستمرة لسير الامتحانات بصفة شبه يومية، بجانب متابعته وتوجيهاته بتوفير كافة أوجه الدعم لمنظومة العمل بالكنترول الذي يضم لجنة النظام والمراقبة ومقرها المدرسة الميكانيكية، ولجنة الإدارة بالثانوية الزخرفية، ولجنة تقدير الدرجات بالكهربائية وجزء من الميكانيكية.

من جانبه أضاف محمد سرور رئيس لجنة النظام والمراقبة، أن منظومة العمل بالكنترول، تبدأ منذ الصباح الباكر، وحتى ساعات الليل في أوقات كثيرة بسبب ظروف نقل واستلام الأوراق من محافظات بعيدة، حيث يشرف الكنترول على امتحانات 49 ألفا و244 طالباً بواقع (26 ألفا و19 طالبا من المنيا، و6812 طالباً من أسيوط، و15 ألفا و437 بسوهاج، و976 طالبا بالوادي الجديد) مشيداً بدعم المحافظ لمنظومة العمل بالكنترول، والذي أثمر عن زيادة في عد المحافظات التي تم ضمها لقطاع بني سويف ليزيد عدد الطلاب هذا العام إلى نحو 50 ألفا من 4 محافظات ، مقارنة بالعام الماضي والذي كان مقدرا بـ34 ألف طالب من 3 محافظات.

في حين تقدم العاملون بالشكر والتقدير للمحافظ"د.محمد هاني غنيم"على هذه الزيارة والحرص على تفقد الكنترول والاطمئنان على سير العمل بها وتوجيهاته بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة لإنجاز أعمال الكنترول بشكل منضبط ودقيق ، دون أية معوقات تمهيدا للانتهاء من أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لسرعة إعلان النتائج بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.