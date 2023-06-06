النيابة العامة تستعلم عن الحالة الصحية لمصابي حادث الطالبية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين بعد إصابتهم في حادث سير، تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الحادث، وقد تسلمت النيابة التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والتي ثبت من خلالها أنه أثناء سير سيارة ملاكي أسفل دائري القوس الشرقي شارع عثمان محرم بدائرة قسم شرطة الطالبية اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة شخصين.

تلقي رئيس مباحث مباحث قسم شرطة الطالبية، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أسفل دائري القوس الشرقي شارع عثمان محرم بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة ونتج عن الحادث إصابة شخصين جري نقلهما إلي مستشفي الهرم لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.