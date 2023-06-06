محافظ شمال سيناء: تخصيص أتوبيس لنقل الحجاج إلى مطار القاهرة مجانًا

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تخصيص سيارة أتوبيس لنقل حجاج قرعة وزارة الداخلية بالمجان من محافظة شمال سيناء إلى مطار القاهرة الدولي للسفر إلى الأراضي العربية السعودية لأداء فريضة الحج لهذا العام.



وأضاف “شوشة” أنه بجانب تخصيص اتوبيس بالمجان لنقل حجاج القرعة إلى مطار القاهرة، تم تخصيص سيارة أخرى 3 /4 نقل، وذلك لنقل الحقائب الخاصة بالحجاج.



وأعلن المحافظ، عن تجمع حجاج قرعة وزارة الداخلية وعددهم 34حاجًا وحاجة يوم الاحد المقبل الموافق 11 يونيو، أمام ديوان عام المحافظة، في تمام الساعة الثامنة صباحًا للمغادرة إلى مطار القاهرة الدولي، للطيران إلى الأراضي العربية السعودية لأداء فريضة الحج.



وكانت مديرية أمن شمال سيناء قد أعلنت عن الفائزين في قرعة الحج للموسم الحالي بشمال سيناء، موزعين على مختلف أقسام المحافظة، حيث جرت القرعة العلنية بحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء ممدوح أبو زيد مدير أمن شمال سيناء.



وسيكون في وداع حجاج القرعة أثناء سفرهم الي مطار القاهرة الدولي اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.