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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

إيبارشية وسط الجيزة تحتفل في قداس عيد العنصرة بسيامة أربعة كهنة جدد

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
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احتفلت إيبارشية وسط الجيزة في قداس عيد العنصرة بسيامة أربعة كهنة جُدد، للخدمة في كنائس الإيبارشية، وأيضًا بنوال اثنين من كهنتها رتبة القمصية.

وصلى الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الإيبارشية القداس في كنيسة الشهيد مارجرجس بشارع مراد بالجيزة (مقر المطرانية) وشاركه الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، وعدد من الآباء الكهنة، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من الشعب.

وعقب صلاة الصلح أقيمت صلوات سيامة الكهنة الأربعة الجدد، وهم:

١- الشماس ماجد عدلي كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرآم بفيصل باسم القس توما.

٢- الشماس جون رسمي كاهنًا عامًا باسم القس مكاري.

٣- الشماس أمجد ناشد كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس بالطوابق - فيصل، باسم القس كرياكوس.

٤ - الشماس عبدالله خليل كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس بالطوابق - فيصل، باسم القس بولا.

كما أقيمت صلوات رسامة القمصين الجديدين، وهما:

١- القمص مارك جورج كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس بالطوابق - فيصل.

٢- القمص مرقوريوس إسحق كاهن كنيسة القديس مار مرقس بالجيرة.

إيبارشية وسط الجيزة عيد العنصرة سيامة أربعة كهنة جدد كنائس القمصية