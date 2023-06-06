شعبة المستوردين تشيد بجهود توفير الطاقة والتعامل مع ملف العشوائيات

أشاد عماد قناوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة المستوردين بتوفير جميع أنواع الطاقة وتصدير الزياده بعد أن كان النقص سيمثل أزمة، مشيرا إلى الجهود الكبيرة لمواجهة ظاهرة العشوائيات ونقل المواطنين الي مساكن تعبر عن حق الأنسان في السكن و تبني مشروع أستراتيجي للطرق والكباري والأنفاق علي نطاق الجمهورية بالكامل وأصبح مثار حديث العالم في التطوير والتنمية.

وأشار قناوي إلي تحديث السكك الحديد “قضبان وجرارات وعربات” وأصبحت تليق بتاريخ هذا البلد العظيم، وتم تبني حملات صحية كان من نتائجها مصر خاليه من مرضي فيرس سي والقضاء علي الكثير من قوائم الأنتظار.

ولفت قناوي إلي الثغرة الاقتصادية في العبور للجمهورية الجديده قائلا: الأزمه النقديه من انخفاض الجنيه وزيادة بعض الأسعار وتدبير الدولار) ولذلك نسعي الي الحفاظ علي النجاحات العظيمه التي تحققت في طريق العبور للجمهوريه الجديده .

وعن الحلول التوصيات شدد قناوي علي اهمية البدء في التخلص من صندوق النقد الدولي بالبدء في سداد مديونياته مع وضع حد لتدخلاته و أطلاعه علي كافة شرايين الأقتصادالمصري و أصداره لتقارير دوريه عن الاقتصاد المصري وتوجيهه للمستثمرين وأعتماد سياسات إنتاجيه بديلاً لسياسة الأدخار وخفض أسعار الفائده تدريجياً لإنخفاض تكاليف التمويل وتعديل الإتفاقيات التجاريه الدوليه التي كانت تميل لتشجيع الإستيراد والتوسع في زراعة جميع الأحتياجات السلعيه مهما كانت تكاليفها و عدم إعتماد معادلة الفرصه البديله ولذلك علي الشعب المصري أن يلتحم مع الحكومه مع القياده السياسيه للعبور الكامل نحو جمهوريه جديده ينعم فيها الجميع بالأمن و الآمان والإنتاج و التشغيل و الدخل العادل و القدره علي العيش الكريم لجموع المواطنين.