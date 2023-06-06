بث مباشر.. مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء بعد توقيع وثيقة مشروع "الكهرباء من الرياح"

يقدم موقع البوابة نيوز، بث مباشر للمؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء بعد توقيع وثيقة مشروع "الكهرباء من الرياح" ، اليوم الثلاثاء، تنقله فضائية “إكسترا نيوز".

وفي وقت سابق ، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، عقب صدور قرار بإعادة تشكيلها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع الأول للجنة الطبية العليا والاستغاثات بعد إعادة تشكيلها، إلى جهود اللجنة في الاستجابة للمواطنين، مشيداً بما يتم من تنسيق وتعاون بين اللجنة، ومختلف الجهات المعنية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة للمواطنين.