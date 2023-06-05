ads
الإثنين 05 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميقاتي: لا خيار أمامنا سوى الاستمرار بالعمل

رئيس حكومة تصريف
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن الحكومة لا خيار أمامها سوى الاستمرار في العمل بشكل يظهر دوما أنها موجودة وتتابع كل الأمور، مشددا على ضرورة العمل على الصعيد الوطني من أجل تنقية البيئة السياسية كي يتشارك الجميع بالإصلاحات الضرورية والمطلوبة من أجل إنقاذ الوطن.

جاء ذلك في كلمته خلال حفل اليوم للإعلان عن اتفّاقية بين الاتحاد الأوروبي واليونيسيف بالشراكة مع وزارتي الطاقة والمياه والبيئة، لمشروع جديد لاستدامة خدمات معالجة مياه الصرف الصحي في لبنان ما سيعيد تشغيل 11 محطة رئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحي في لبنان.

وقال ميقاتي إن الاتفاقية تعد فرصة لتقوم الدولة اللبنانية بأخذ دورها بدلا من الاعتماد على الأخرين من أجل إدارة منشآت معالجة مياه الصرف الصحي.


وأشاد بدور اليونسيف في مساعدة الدولة اللبنانية وخصوصا مع انتشار وباء الكوليرا في بعض مناطق لبنان، حيث عملت المنظمة الدولية من أجل توصيل المياه النظيفة خصوصا الى القرى النائية.

نجيب ميقاتي حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الاتحاد الأوروبي