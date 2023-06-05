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الإثنين 05 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن أستاذ جامعي سقط به مصعد العقار بالشيخ زايد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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صرحت جهات التحقيق بنيابة الشيخ زايد، بدفن جثمان أستاذ جامعي بكلية التجارة ٥٣ سنة، سقط به مصعد أحد العقارات بالحي التاسع بمدينة الشيخ زايد. 
 

وانتقلت جهات التحقيق الي محل البلاغ لمعاينة الحادث، وتبين سقوط كابينة الاسانسير بالضحية والذي كان يستقله بمفرده.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة  بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بسقوط مصعد بداخله شخص بالحي 9، وعلى الفور أنتقلت أجهزة الأمن  إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين سقوط المصعد بالبير الخاص بالعمارة، وجرى التقابل مع نجله الذي أفاد بوفاة والده دكتور بكلية التجارة، 53 سنة، إثر سقوط المصعد به، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن بالجيزة التصريح بدفن الشيخ زايد سقط به أسانسير