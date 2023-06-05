ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الاثنين، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.51% ليصل إلى 17,544.77 نقطة.

كما ارتفع مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 2.79 % ليصل إلى مستوى 3,486.59 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 5,159.85 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.51%، ليصل إلى مستوى 3,261.77 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 21,077.38 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.68%، وصولا إلى 7,356.55 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.74%، وصولا إلى مستوى 2,956.41 نقطة.