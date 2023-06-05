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الإثنين 05 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسئول بالبيت الأبيض: واشنطن تركز على أسعار النفط بعد قرار خفض إنتاج "أوبك بلس"

النفط
النفط
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أكد مسئول بالبيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس جو بايدن تركز على أسعار النفط، وذلك عقب قرار منظمة "أوبك بلس" مواصلة تخفيض الإنتاج اليومى عند 40.46 مليون برميل اعتبارا من أول يناير 2024.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المسؤول الأمريكي قوله "إننا نركز على الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين وليس على براميل النفط، وتراجعت الأسعار بشكل كبير منذ العام الماضي".

وأضاف أن واشنطن تعتقد أن العرض ينبغي أن يلبي الطلب، وستتم مواصلة العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي الأمريكي وخفض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك بلس) وحلفاؤها قررت مواصلة تخفيض الإنتاج اليومي في محاولة للحفاظ على استقرار الأسعار المتراجعة بالفعل.

 

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