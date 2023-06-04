حبس 6 متهمين بسرقة مخزن مدرسة بالسيدة زينب

أمرت نيابة السيدة زينب، اليوم، بحبس ٦ متهمين بسرقة محتويات مخزن إحدى المدارس، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، والتحفظ علي كاميرات المراقبة، والتحرى حول الواقعه.

تعود بداية الواقعة عندما تم ضبط 6 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لارتكابهم واقعة سرقة أعمدة حديدية من داخل مخزن بإحدى المدارس بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الباب" ، والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم (تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "سئ النية") أمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على (كمية من القطع والنوافذ الحديدية مختلفة الأحجام) ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها ، وأقر بعلمه بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعة السرقة، وبإستدعاء أمين المخزن المذكور تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.

كما نجحت اجهزة الأمن فى ضبط شخصين – لهما معلومات جنائية، لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من (عامل "يحمل جنسية إحدى الدول "مصاب بجرح سطحى بالذراع") باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما محدثان إصابته المشار إليها حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة فى إرتكاب الوقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.