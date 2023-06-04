بيومي فؤاد وأحمد حجازي يشاركان "حلمي" نجاح مسرحية ميمو في جدة

حرص الفنان بيومي فؤاد والكابتن أحمد حجازي قائد فريق نادي الإتحاد السعودي على حضور مسرحية الفنان أحمد حلمي الجديدة "ميمو" التي تعرض حاليا بالمملكة العربية السعودية، على خشبة المسرح العربي بسيتي ووك بمدينة جدة، والتي تواصل رفع لافتة كامل العدد بشكل يومي منذ بداية عرضها يوم الخميس الماضي.

وكان سبق وتم عرض المسرحية خلال شهر فبراير الماضي بموسم الرياض، وحرص على حضورها عدد كبير من النجوم، واشاد بها عدد كبير من النقاد والاعلاميين بالمملكة، خاصة وانه العمل الذي يعود به حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 سنة، حيث كان آخر أعماله حكيم عيون مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، والنجم كريم عبد العزيز.

"ميمو" بطولة: أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، جيلان علاء، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا حمدي بدر، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.