الجريمة والعقاب... الحبس 5 سنوات عقوبة المتهمين بالاتجار في المخدرات بالقاهرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، حبس شخصين ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش حالا استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش- 2 هاتف محمول".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

قال المستشار القانوني، علي حسانين، "إن العقوبات تختلف بحسب المادة المخدرة المضبوطة؛ حيث إن هناك مواد ضعيفة التخدير ومواد شديدة التخدير، موضح أن عقوبة ترويج المواد ضعيفة التخدير مثل العقاقير المخدرة والحشيش داخل البلاد هي الحبس من عام وحتى 5 سنوات، وعقوبة ترويج المواد المخدرة من الهيروين والكوكايين تتراوح بين المؤبد 25 سنة والإعدام.

وأضاف حسانين لـ"البوابة نيوز" أن القانون ينص على أنه يعاقب بالإعدام أو المؤبد كلا من صدر أو استورد أو زرع مادة مخدرة وذلك طبقاً لنص المادة من قانون العقوبات.