منير الوسيمي: بكيت بسبب موقف مع حسين الجسمي

أكد الموسيقار منير الوسيمي أنه لا يوجد أي خلافات مع نقيب الموسيقيين الحالي مصطفي كامل وأن كل ما ينشر ليس له أساس من الصحة وأن انتقادي الوحيد عندما ظهر في أحد برامج المقالب التي تعرض خلال شهر رمضان وتعرض للاستهزاء وكان تعليقي الوحيد أنه يمثل مصر وقدوة للموسيقيين.

وقال : نقابة المهن الموسيقية تشهد فوضي منذ عام 2011 حتي هذه الفترة ومن وجهة نظري الشخصية أن مصطفي كامل اهتم ببعض التفاصيل وليس بأكملها .

وعلق الوسيمي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض علي شاشة قناه الحياة على الفترة التي كان فيها نقيبا للموسيقيين بانه كل هدفه الأهتمام "بالغلابة " لان ليس كل الموسيقيين مثل هاني شاكر وعمرو دياب ومحمد حماقي فهناك بعضهم لا يملكون القوت اليومي حيث أنني كنت أوزع عليهم :" بطاطين " و " لحمة " .



أضاف أثناء فترة وجودي كنقيب أصدرت بيان صريح وهو أن هدفي مكافحة الفساد والدفاع عن الحق وبالفعل تم تحويل بعض أعضاء النقابة الي مباحث الأموال العامة نظرا للفساد الذي كانت تشهده في هذه الفترة.



وأوضح الوسيمي: كنت أتمني أن أتعاون مع الفنان حسين الجسمي خلال عمل فني ، فانا أعشق صوته ولكن هناك موقف لا أستطيع أن أنساه لدرجة أنني بكيت بسببه، فعندما كنت نفيبا للموسيقيين اعتذر الجسمي عن حفل غنائي دون سابق إنذار، وكان لابد أن اتخذ موقف نقابي حاسم، وكنت أشعر بالغضب بسبب هذا الموقف علي الرغم من حبي له إلا أنني انزعجت ولكن بعد مرور وقت اكتشفت أنه كان مريضا، ولم أكن أعلم.

