مراكز الفنون وتنمية الإبداع تنظم تدريبات رياضية متنوعة لذوى الهمم

تواصل وزارة الشباب والرياضة - برئاسة الدكتور اشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للأنشطة الجامعية "إدارة قادرون باختلاف" ، تنفيذ التدريبات و الأنشطة المختلفة فى جميع مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم علي مستوي المحافظات.

وشملت الأنشطة تنظيم تدريبات رياضية متنوعة بمركز تنمية الفنون والإبداع لذوى القدرات والهمم ، بمركز شباب قحافة بمحافظة الفيوم ، حيث شارك في التديبات فرق من الاعاقات الذهنية ،وضعاف السمع، والداون ، وذلك في أنشطة تنس طاولة ، كرة السرعة ، السلة ، الريشة الطائرة، والفنون الشعبية.

يذكر أن مواعيد التدريب في مركز الفنون والابداع بمركز شباب قحافة يومي الأحد والثلاثاء من الخامسة عصراً إلى الساعة السابعة مساء.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، بالاهتمام بابنائنا القادرون باختلاف وتوفير كافة الإمكانيات لهم لدمجهم في المجتمع ، انطلاقاً من اهتمام الدولة والقيادة السياسية بشريحة ذوي القدرات والهمم من خلال الحرص الدائم علي تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تساهم في تنمية مهاراتهم ورفع المستوي البدني لديهم .