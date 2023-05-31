ندوة للتوعية بمبادرة المشروعات الذكية الخضراء بأحياء القاهرة

نظمت المنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة برئاسة الدكتور/ إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة ندوة تعريفية للتوعية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء بحضور رؤساء أحياء المطرية وعين شمس والسلام أول والسلام ثان والمرج والمهندسة/ ميرال نبيل مدير عام الإدارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة، بقاعة الإجتماعات بحي المطرية.

تضمنت الندوة التعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للحفاظ على البيئة من خلال التشجيع وتقديم كل أشكال الدعم لتقديم المشروعات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.

يأتي ذلك في إطار الأهمية التي توليها الدولة للمشاركة في دعم قضايا التغير المناخي والمشكلات البيئية بكافة المؤسسات والأجهزة التنفيذية ودورها في التوعية بالمخاطر البيئية وإستمرارا للتوعية وإطلاق الحملات والندوات التعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بنطاق أحياء المنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة.

شملت الندوة عرض تقديمي عن المبادرة تضمن عرض تعريفي بالمبادرة و آلية العمل والإنضمام إليها ونماذج التقنيات التكنولوجية المستخدمة في المشروعات الخضراء الذكية وخطوات التقدم للمسابقة والتي تم فتح باب التقديم لها خلال الفترة من أول أبريل ، وتخلل الندوة التعريفية الرد على استفسارات الحضور حول المبادرة.

كما تضمنت الندوة تعريفا بأهمية المبادرة والتي تأتي تماشياً مع أهداف الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتطبيق المشروعات التي تتوافر بها عناصر الإستدامة والتطبيق الفعلي والتكرار ، عن طريق الإعلان عن المبادرة وحث المواطنين على المشاركة بها من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني www.sgg.eg

علي أن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي ، ويكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبي إحتياجات ملحة داخل المحافظة وأن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة.

تتلخص أهداف المبادرة في التركيز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، والتأكيد على جدّية التعامل مع البُعد البيئي وتغيّرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محقِقة لهذه الأهداف وأيضاً تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغيّر المناخي والبيئة، وإدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول للتحديات المناخية والبيئية ، وسيتم عقد ندوات تباعاً في باقي أحياء المحافظة