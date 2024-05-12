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الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

سقوط تاجري مخدرات بـ 20 كجم حشيش وآيس في الإسكندرية وأسيوط

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (الأسكندرية ، أسيوط) قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى:     
ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ، وبحوزته (16,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الفتح ببأسيوط ، وبحوزته (3,5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – فرد خرطوش – عدد من الطلقات – ميزان حساس).
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,850 مليون جنيه تقريباً).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

الشابو الحشيش الإسكندرية مخدرات