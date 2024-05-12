سقوط تاجري مخدرات بـ 20 كجم حشيش وآيس في الإسكندرية وأسيوط

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (الأسكندرية ، أسيوط) قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى:

ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ، وبحوزته (16,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الفتح ببأسيوط ، وبحوزته (3,5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – فرد خرطوش – عدد من الطلقات – ميزان حساس).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,850 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.