تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته في أبشواي

قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بمركز أبشواى لجلسة الاول من يونيو المقبل؛ وذلك لعدم حضور الشهود وعدم وصول تقرير الطب الشرعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير، ومحمد العناني، وعمر سالم، وكيل نيابة هشام سمير وأمانة سر محمود ربيع وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تفاصيل الواقعة.

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز أبشواى يفيد ورود إشارة من مستشفى الفيوم العام بوصول شخص في حالة حرجة وبه عدة طعنات نافذة في الصدر ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وتبين من التحريات أن المجنى عليه يدعى عادل إمام (32 سنة) سائق توك توك وأثناء عمله طلب منه بعض الشباب توصيلهم إلى إحدى القرى بالتوك توك الخاص به وفي الطريق، وبالقرب من الزراعات اعتدوا عليه بالضرب، وحاولوا سرقته بالقوة الجبرية وتحت تهديد السلاح لكنه تصدى لهم قاومهم، وانهالوا عليه طعنا بسلاحا ابيض "سكين" وتمكنوا من سرقة التوك توك الخاص به وفروا هاربين، بعد أن تركه غارقا فى دمائه على جانبي الطريق العام، تم ضبط الجناة وإحالتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق ذكره.