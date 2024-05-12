رئيس الشيوخ يعزي الأعضاء في وفاة النائب عبدالخالق عياد

قدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق واجب العزاء لأعضاء مجلس الشيوخ في النائب وفاة عبد الخالق عياد.

وقال رئيس الشيوخ : “بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، ننعى الزميل العزيز المرحوم عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والذى انتقل إلى جوار ربه بعد تاريخ طويل حافل بالإنجازات والعطاء”.

وأضاف عبد الرازق خلال كلمتة في الجلسة العامة للشيوخ اليوم فقد عمل المهندس عبد الخالق عياد في وزارة البترول والعديد من الشركات المصرية والعربية والأمريكية منذ تخرجه، حيث تدرج في العديد من المناصب حتى شغل الفقيد منصب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول خلال الفترة من عام ١٩٩٥ إلى عام ٢٠٠٠كما انتخب عضواً بمجلس الشيوخ للفصل التشريعى الحالي وتولى رئاسة لجنة الطاقـــة والبيـئــة والـقــوى العامـلــة حتى وفاته.

واختتم رئيس مجلس الشيوخ : " رحم الله الفقيد العزيز، صاحب السيرة العطرة، والذكرى الطيبةوإنا لله وإنا إليه راجعون وإنــــى أدعوكـم للوقوف وقراءة الفاتحـة ترحمـــــاً على روح الفقيد العزيز