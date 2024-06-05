منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لبوركينا فاسو

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة منتخب بوركينا فاسو في العاشرة مساء غداً الخميس باستاد القاهرة في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ .

شهد المران التدريب علي بعض الجمل الفنية و التكتيكية والتسديد على المرمى لوضع الرتوش الأخيرة على تشكيلة المنتخب قبل مواجهة بوركينا.

حضر مران منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الكابتن حازم أمام و الدكتورة دينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة ، و وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة .

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