حزب الله اللبناني يعلن استهداف موقع الرمثا في تلال "كفرشوبا" بالأسلحة الصاروخية

أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا موقع الرمثا في تلال "كفرشوبا" المحتلة، وتم تحقيق إصابة مباشرة باستخدام الأسلحة الصاروخية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أن الجيش الإسرائيلي قام بشن غارات باستخدام قذائف الهاون على أطراف بلدة "رميش" جنوب لبنان بالتزامن مع إلقاء قنابل مضيئة في أجواء المنطقة.

ومساء أمس الأربعاء، أصيب مدني لبناني بجروح جراء الغارة الجوية التي شنها طيران الجيش الإسرائيلي على بلدة "الضهيرة" جنوب لبنان.

أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه شنوا هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث جنوب ‌‏مستعمرة الكوش الإسرائيلية.

وأضاف، أن الهجوم على مستعمرة الكوش استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط الجيش الإسرائيلي وجنوده وأصابوهم إصابة مباشرة ‌‏وأوقعوهم بين قتيل وجريح.