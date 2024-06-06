قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفا عنيفا استهدف حي تل السلطان غربي مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية استهدفت بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومساء أمس الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين وداهمت عدة أحياء فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات، كما نصبت قوات الاحتلال حاجز عسكري عند مدخل القرية.

كما اقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستعمرون مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في ضاحية الرامة، واقتحم عددًا المستوطنين الإسرائيليين المواقع الأثرية.