السفارة الأمريكية: إطلاق مبادرة جديدة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن إطلاق مبادرة جديدة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتستمر لمدة خمس سنوات ويتم تنفيذها بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية.

وذكرت السفارة أن هذه المبادرة الممولة باستثمار أولي يبلغ 9.7 مليون دولار، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ستسهم فى منع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له وذلك عبر الشراكة مع مؤسسة كير، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأضافت السفارة - فى بيان صحفى أمس الأربعاء - أن هذه المبادرة ترتكز على القيم المصرية والأمريكية المشتركة المتمثلة في احترام كرامة الجميع من خلال العمل على تحقيق المساواة الكاملة للنساء والفتيات في مجتمعاتنا.

وأشارت الى ان المبادرة سوف تدفع الجهود المصرية للاتساع بنطاق مشاركة النساء والفتيات في المجتمع، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ومواجهة كافة أشكال العنف، ومنع زواج الأطفال، والعمل على القضاء على ختان الإناث، وهو ما يعكس أولويات الحكومة المصرية والجهود القائمة بما في ذلك مبادرة حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

ولفتت السفارة إلى أن الحكومة الأمريكية تشاركت مع الحكومة المصرية على مدار عقود في دعم تمكين النساء والفتيات.