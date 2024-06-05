رونالدو يؤكد هيمنته على جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، تألقه في الدوري السعودي (دوري روشن)، وحصد جائزة أفضل لاعب لشهر مايو الماضي، ليكمل بذلك خماسية ذهبية مميزة في الموسم المنصرم.

ويعد هذا الإنجاز تأكيدًا جديدًا على سيطرة رونالدو المطلقة على جائزة لاعب الشهر في الدوري السعودي، حيث سبق له أن حصد الجائزة نفسها في أربعة أشهر سابقة هي: أغسطس، سبتمبر، ديسمبر، ومارس.

وتفوق رونالدو في سباق الجائزة على زميله في النصر مارسيلو بروزوفيتش، ومهاجم الفيحاء فاشيون سكالا.

رونالدو لاعب الشهر في الدوري السعودي

وحصل رونالدو على 48% من أصوات الاستفتاء الذي أجرته رابطة الدوري السعودي، متقدمًا على سكالا الذي حصل على 40.50%، بينما حصل بروزوفيتش على 10.7% فقط من الأصوات.

ويعد استعادة رونالدو للجائزة بعد خسارتها في أبريل الماضي لصالح يانيك كاراسكو، نجم الشباب، تأكيدًا على عودته القوية واستمرار تفوقه في الملاعب السعودية.

وشارك رونالدو في 5 مباريات خلال شهر مايو في الدوري السعودي، مسجلًا 6 أهداف، منها هاتريك ضد فريق الوحدة، وصنع هدفًا واحدًا.

وأنهى كريستيانو رونالدو الموسم المنقضي 2023-2024، هدافًا لبطولة الدوري السعودي برصيد 35 هدفًا، وهو رقم قياسي لم يحققه أي لاعب آخر في موسم واحد.