مبابي يقود منتخب فرنسا للفوز على لوكسمبورج استعدادًا لـ«يورو 2024»

قاد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان السابق، المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد الإسباني، منتخب فرنسا للفوز على لوكسمبورج بثلاثية نظيفة، خلال المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب سانت سيمفوريان، استعدادًا لخوض نهائيات بطولة يورو 2024.

شارك مبابي أساسيًا مع المنتخب الفرنسي، وخاض اللقاء كاملًا منذ بدايته حتى نهايته، وسجل هدفًا وصنع 2 آخرين.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب فرنسا بهدف للا شئ، سجله راندال كولو مواني في الدقيقة 43 برأسية، بعدما استقبل عرضية مبابي داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، أضاف جوناثان كلاوس الهدف الثاني في الدقيقة 70 من صناعة مبابي.

وجاء دور مبابي ليسجل ثالث الأهداف في الدقيقة 85 بتمريرة من برادلي باركولا.

وانتقل مبابي إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان، لينضم إلى صفوف الملكي بعقد لمدة 5 سنوات.

يورو 2024

تقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويشارك منتخب فرنسا في يورو 2024 بالمجموعة الرابعة التي تضم منتخبات، هولندا، بولندا، والنمسا.