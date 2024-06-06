طائرات الاحتلال تشن غارة على أرض زراعية شمال مدينة خان يونس

شنت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على أرض زراعية في "شارع 2" بالقرارة شمال مدينة خان يونس، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، جددت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا جويا على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا استهدف حي تل السلطان غربي مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

ومساء أمس الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين وداهمت عدة أحياء فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات، كما نصبت قوات الاحتلال حاجز عسكري عند مدخل القرية.

كما اقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستعمرون مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في ضاحية الرامة، واقتحم عددًا المستوطنين الإسرائيليين المواقع الأثرية.