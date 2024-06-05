المرصد العربي لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم الاحتلال

طالب المرصد العربي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالعمل من أجل الوصول إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حد للجرائم والمجازر التي يقوم بها كيان الاحتلال في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي خلفت الآلاف من الشهداء والجرحى والمصابين، فضلا عن عمليات النزوح القسري والتي حولت القطاع إلى مقبرة جماعية ومكان غير صالح للعيش والحياة.

ودعا المرصد العربي لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى الـ 57 لنكسة الخامس من يونيو 1967 المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإجبار كيان الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي الإنساني ووقف هذه المجازر التي ترتكب بحق الإنسانية، والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة وفتح المعابر وعدم استخدامها كأداة ضغط، مشددا على أن هذا التصعيد الخطير الذي تشهده منطقة رفح الفلسطينية سيجر المنطقة بأكملها إلى صراع محتدم ونتائج كارثية لا يتحملها أحد.