إدارة الصف التعليمية تتفقد سير امتحانات النقل للمراحل المختلفة

تابع ياسر عكاشة مدير إدارة الصف التعليمية امتحانات النقل للمراحل الابتدائية بإدارة الصف التعليمية ، حيث تفقد حجرة العزل والزائرة الصحية وحجرات الكنترول بالمدارس وشيتات الرصد بالدرجات وقام بالمرور على لجان مدرسة الصف المشتركة.

وخلال متابعاته تفقد لجان الامتحانات وتحدث مع الطالبات حول الامتحان وجودة وضوح ورقة الامتحانات وأزالت أي مشاكل تواجههم أثناء أدائهم للامتحان.

وشدد عكاشة على مراعاة الدرجات والدقة في الرصد ومراعاة الجزئيات حرصا علي مصلحة الطلاب وتوفير مناخ مناسب بدون توتر وخوف حرصا منا علي ابنائنا الطلاب.

وأوضح أنه في حالات حدوث شغب او حالات غش داخل اللجان يرجي التواصل علي الفور مع مدير عام ادارة الصف والتصدي لحالات الغش والشغب بكل قوة وحزم.

وشدد عكاشة على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان حتى لا يتعرض الطالب لالغاء الامتحان والرسوب في المادة.

كما شدد على اتباع كافة الإجراءات الامنية الاحترازية والوقائية حرصا علي مصلحة ابنائنا الطلبة وتجهيز غرفة العزل وقد أثنى على اداء المدارس في ماراثون الامتحانات وأشاد بالكنترول داخل المدارس.