قائمة منتخب فرنسا لمواجهتي جبل طارق واليونان بتصفيات يورو 2024

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، اليوم الأربعاء، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهتي جبل طارق واليونان، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

يخوض منتخب فرنسا، المواجهة الأولى ضد جبل طارق يوم 16 يونيو المقبل خارج الديار، قبل أن يستضيف اليونان في التاسع عشر من الشهر ذاته، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا يورو 2024.

شهدت قائمة المنتخب الفرنسي، عودة فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد الإسباني بعد فترة من الغياب.

كما عاد عثمان ديمبلي لقائمة منتخب الديوكن بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مع فريقه برشلونة الإسباني.

قائمة منتخب فرنسا

حراسة المرمى: ألفونسو أريولا (وست هام يونايتد الإنجليزي) - مايك ماينان (ميلان الإيطالي) - سامبا (لانس الفرنسي).

خط الدفاع: أكسيل ديساسي (موناكو الفرنسي) - ويسلي فوفانا (تشيلسي الإنجليزي) - ثيو هيرنانديز (ميلان) - إبراهيما كوناتي (ليفربول الإنجليزي) - جول كوندي (برشلونة الإسباني) - فيرلاند ميندي (ريال مدريد الإسباني) - بنجامين بافارد (بايرن ميونخ الألماني) - دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ).

خط الوسط: إدواردو كامافينجا (ريال مدريد) - سيكو فوفانا (لانس) - أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي) - أوريلين تشواميني (ريال مدريد).

في الهجوم: أوليفييه جيرو (ميلان) - راندال كولو مواني (آينتراخت فرانكفورت الألماني) - كينجسلي كومان (بايرن ميونخ) - عثمان ديمبلي (برشلونة) - أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد) الإسباني - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - كريستوفر نكونكو (لايبزيج الألماني) - ماركوس تورام (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني).

يتصدر منتخب فرنسا، جدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، برصيد 6 نقاط، متفوقًا على اليونان وهولندا صاحبي المركزين الثاني والثالث ولكل منهما 3 نقاط.