طلبوا 10 ملايين جنيه .. قرار قضائي جديد بشأن دعوى تعويض أسرة نيرة أشرف

قررت محكمة بلقاس في محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، بتأجيل القضية التي تحمل رقم 18 لسنة 2023، التي يطالب فيها محامي نيرة اشرف بتعويض مالي لأسرتها قدره 10 ملايين جنيه، لإنتظار قرار دعوي القيم.

كان خالد عبد الرحمن محامي أسرة الطالبة نيرة أشرف والتي تخلص منها زميلها خارج أسوار جامعة المنصورة في يونيو عام 2022، أعلن أنه جرى رفع دعوى تعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه ضد المتهم محمد عادل قاتل نيرة أمام جامعة المنصورة في محافظة الدقهلية.

وكشف المحامي التفاصيل: أنه بعد رفض الطعن على الحكم، رفعنا دعوى قضية في محكمة بلقاس بتعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه مع إلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك لاستمرار والدة محمد عادل بالتهكم والتجاوز على نيرة وأسرتها.

وكانت محكمة النقض قضت يوم 9 فبراير الماضي، برفض الطعن المقدم من المتهم محمد عادل في قضية نيرة أشرف وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة الجنايات، في القضية رقم 11409 لسنه 2022 قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1191 لسنة 2022 جنايات المنصورة.