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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: روسيا تواجه حاليا حربا على كل الجبهات

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن بلاده تواجه في الوقت الراهن حربا على جميع الجبهات. وأكد بيسكوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأحد/ - على ضرورة محافظة موسكو على رصانة التفكير  والقوة.

وأضاف بيسكوف في حديث لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" التلفزيوني: "بمعنى أوسع، هناك حرب مستمرة تجري ضدنا. وهذه الحرب تجري على جميع الجبهات: سواء كان ذلك في الاقتصاد، أو العلاقات بين الدول، أو علاقات الأصول والأملاك".

وشدد بيسكوف على أن خصوم روسيا "يتعدون حتى على ما كان يبدو مقدسا".

وقال: "لكن مع ذلك، نرى أن كل هذه المؤسسات التي كانت شامخة لا تتزعزع، تنهار تحت أقدام هؤلاء الممثلين في الغرب الجماعي الذين لا يأبهون من ارتكاب أي شيء شائن الآن".

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