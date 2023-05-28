الكرملين: روسيا تواجه حاليا حربا على كل الجبهات

الأحد 28/مايو/2023 - 02:51 م

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن بلاده تواجه في الوقت الراهن حربا على جميع الجبهات. وأكد بيسكوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأحد/ - على ضرورة محافظة موسكو على رصانة التفكير والقوة.

وأضاف بيسكوف في حديث لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" التلفزيوني: "بمعنى أوسع، هناك حرب مستمرة تجري ضدنا. وهذه الحرب تجري على جميع الجبهات: سواء كان ذلك في الاقتصاد، أو العلاقات بين الدول، أو علاقات الأصول والأملاك".

وشدد بيسكوف على أن خصوم روسيا "يتعدون حتى على ما كان يبدو مقدسا".

وقال: "لكن مع ذلك، نرى أن كل هذه المؤسسات التي كانت شامخة لا تتزعزع، تنهار تحت أقدام هؤلاء الممثلين في الغرب الجماعي الذين لا يأبهون من ارتكاب أي شيء شائن الآن".