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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيتوريا ونجوم الكرة يحضرون نهائي البطولة الدبلوماسية

نجوم الكورة
نجوم الكورة
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حضر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ختام البطولة الدبلوماسية لكرة القدم بنادى الجزيرة بجانب عدد كبير من نجوم الكرة، على رأسهم كلا من حازم إمام وأحمد حسن وحسام غالى وسيد معوض ووائل رياض ومحمد زيدان وتامر بجاتو.
وحقق  فريق Rest of Europe لقب البطولة بعد التغلب على فريق سفارة السنغال بالقاهرة، وذلك عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، والتى وصل إليها الفريقان بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وشهد اليوم الختامي للبطولة مباراة قوية استعراضية بين نجوم كرة القدم المصرية. 

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نجوم الكرة المصرية نهائي