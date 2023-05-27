"البارالمبية" تبدأ خطوات تأسيس أول شركة للاستثمار الرياضي

عقد الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنه البارالمبيه ورشة عمل مع ممثلي الاتحادات المختلفة لشرح أسس تأسيس أول شركة للاستثمار الرياضي البارليمبي وتجهيز مذكره التفاهم تمهيدا لأخذ الموافقات المطلوبه من وزاره الشباب والرياضة وهيئة الاستثمار .

كما تم الانتهاء من عمل دراسه جدوي اقتصاديه مع إحدى الشركات العالميه المتخصصه فى هذا المجال .

وأكد رئيس اللجنه البارالمبية أنه سوف يعقد العديد من الاجتماعات والجلسات التنفيذية خلال الايام القادمه لإنشاء الشركة والتى تعتبر الأولى من نوعها لهيئة رياضية تخدم أسرة الالعاب البارالمبية فى كل مكان

واضاف : سوف يتم توقيع مذكرة التفاهم للشراكة الاستثمارية للجنة البارالمبية والاتحادات الاولمبية والبارالمبية وذلك تحت اسم .. الشركة البارالمبية للاستثمار الرياضى، وفقا لقانون الشركات المساهمة وقانون الرياضة رقم 71 لعام 2017.

وتعمل الشركة فى مجال الاستثمار الرياضى لزيادة حجم الرعاية للجنة والاتحادات، فى مجالات التسويق الرياضى، التجارة فى أدوات وأجهزة الأشخاص ذوى الاعاقة، تنظيم المسابقات المحلية والدولية، والاستشارات الرياضية والهياكل الإدارية، ومجالات أخرى تقترحها الاتحادات ويوافق عليها الجميع.

يتم تأسيس الشركة برأس مال 20 مليون جنيه تكون نسبة اللجنة البارالمبية فيها 20 بالمائة، ولكل اتحاد من الاتحادات 5 بالمائة من الأسهم تتحملها عنه اللجنة وقت التأسيس، و15 بالمائة للمستثمر الخاص.