"الكورال والموسيقي" بجامعة المنصورة يحصدان المركز الثاني في إبداع 11

عندما تستمع إلي أدائهما تنقلك جمال الألحان إلي عالم من الخيال والإبداع وزمن الفن الجميل أنهما فريقا الكورال والموسيقي الكورال والموسيقي بجامعة المنصورة، يبهرك أداؤهما المتميز أن ينقلك إلي زمن الفن الجميل، تشعر كأنك أمام كبار العازفين، علي الرغم من صغر أعمارهم إلا أنهم يتقنون أداءهم المسرحي إلي حد إبهار الجمهور.

وتروي إلى البوابة الدكتورة داليا خليفة ”مدير إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب جامعة المنصورة“ الفريقين مترابطين ويشاركان معا في جميع الفعاليات، وشارك الفريقان في احتفالية افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، وجاء ذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وتتابع أن الفريقين شاركا في العديد من الاحتفالات، ومنها حفل اليوبيل الذهبي بجامعة المنصورة، وانتصارات أكتوبر، وتشير داليا خليفة أن من أبرز ما شارك فيه الفرق، هو مهرجان إبداع للجامعات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتتابع“ فريق الموسيقي حصد المركز الثاني علي مستوى الجامعات في موسم إبداع 11 العام الماضي.

وحصد فريق الموسيقي المركز الثالث في ابداع 10 علي مستوى الجامعات، ويشارك الفريقان في الوقت ضمن مهرجان ابداع 12، حيث إنه يتم التعاقد السنوي مع مدربين متخصصين من كلية التربية النوعية لقيادة الفريق، وتدريبه أن كل فريق يتم تدريبة بمدرب منفصل.

ويتابع الدكتور محمد شحاته مدرب فريق الموسيقي بجامعة المنصورة، أنه يتم تدريب كل فريق علي المسابقات والفعاليات الداخلية للجامعة، وويروي أنه يتم تنفيذ الندوات التثقفية للقوات المسلحة، وأسبوع شباب الجامعات وأسبوع الفتيات...

ويضيف أن الفريق بدأ مشواره الفني منذ سنوات طويلة، وشارك مع فريق الكورال في احتفالي افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، وعرض الفريقين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكما شاركا في حفل اليوبيل الذهبي بجامعة المنصورة خلال انتصارات أكتوبر بالجامعة.

ويقول الدكتور "عمرو المرسي" مدير فريق الكوارال أن الفريق بدأ مشواره الفني منذ سنوات طويلة، وشارك في افتتاح في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، وعرض الفريق أمام الرئيس، وكما أحي حفل اليوبيل الذهبي بجامعة المنصورة، وانتصارات أكتوبر معه، وكما يشارك فريقا الكورال والموسيقي بجامعة المنصورة، ويشارك فريقي الكورال والموسيقي مؤخرا في مهرجان إبداع 12 للجامعات.

ويشار إلى أن مسابقة إبداع الموسم الثاني عشر2023-2024 لطلاب الجامعات والمعاهد والأكاديميات الحكومية والخاصة والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على أن تقام التصفيات الأولية داخل الجامعة لاختيار مجموعة من الطلاب الموهوبين والمتميزين وترشيحهم لتمثيل الجامعة للاشتراك في مجالات المسابقات الأدبية والعلمية والفنية، وأعلنت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بقطاع شئون التعليم والطلاب عن الشروط والأحكام العامة.

والفريقان تحت رعاية الدكتور "شريف يوسف خاطر" رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي ”نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم

والطلاب، وإشراف الدكتور "محمد صبري سرايا" منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، وأحمد العشري“ مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والدكتورة داليا خليفة مدير إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور محمد شحاتة مدرب فريق الموسيقي، والدكتور عمرو المرسى مدرب فريق الكورال.