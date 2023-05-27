الداخلية العراقية تعتقل إرهابيين من تنظيم داعش في كركوك

السبت 27/مايو/2023 - 02:15 م

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، القبض على متهمين اثنين شاركا بمقاتلة القوات الأمنية خلال عمليات التحرير، في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، أنه استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، وفي عملتين منفصلتين، ألقت قوة القبض على متهمين اثنين في محافظة كركوك من الذين شاركوا في مقاتلة القوات الأمنية في عمليات التحرير.

وأضافت، أن المتهمين اعترفا بانتمائهم إلى داعش الإرهابي عام 2014 واشتراكهما في العملية المذكورة إضافة إلى اشتراكهما بالبحث عن أفراد القوات الأمنية في نقاط التفتيش التابعة لعناصر داعش الإرهابي قبل أيام التحرير.

وأشار البيان إلى أن هذه المعلومات جاءت من خلال تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، وتم تدوين أقوال المتهمين ابتدائيًا وصُدقت قضائيًا وسينال المجرمين جزائهما العادل.