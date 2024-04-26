الولايات المتحدة والبرازيل تبحثان سياسات الهجرة وحماية اللاجئين

تبحث وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، أوزرا زيا، في حوار ثنائي مع البرازيل، سياسات الهجرة والقضايا الإنسانية وحماية اللاجئين الإثنين المقبل في واشنطن.

وستقود زيا مناقشة تركز على تحديات وفرص الهجرة الدولية، بما في ذلك الحماية والمساعدة الإنسانية للاجئين والمهاجرين المستضعفين وغيرهم من النازحين؛ ودعم المجتمعات المضيفة؛ والتنسيق الإقليمي بشأن إدارة الهجرة في نصف الكرة الغربي، وفق بيان لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة.

وسيترأس الوفد البرازيلي، وزير الشؤون السياسية المتعددة الأطراف السفير كارلوس مارسيو بيكالهو كوزندي، الذي سينضم إليه مدير إدارة الهجرة لوانا ميديروس والسكرتيرة الأولى إيزابيل كوستا.