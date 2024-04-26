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الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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خلال 24 ساعة.. ضبط 17191 قضية سرقة تيار كهربائي

ضبط 17191 قضية سرقة
ضبط 17191 قضية سرقة تيار كهربائى
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تمكنت الأجهزة المعنية بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال 24 ساعة  من ضبط 17191 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفات شروط التعاقد.

وفي سياق متصل، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء أمكن تحرير 172 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم  بقرار الغلق خلال 24 ساعة.
ويأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد ىستهلاك الكهرباء.

وكان قد أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك أن كل من يحاول سرقة تيار كهربائى يعاقب بالقانون بالحبس والغرامة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى  العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

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