بايدن عما إذا كان يخطط لعقد مناظرة مع ترامب: "أنا سعيد لفعل ذلك"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، خلال مقابلة مع الإذاعي هوارد ستيرن، إنه سيشارك في مناظرة قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو تحول مذهل بعد شهور رفض فيها هو وحملته الالتزام بالظهور على خشبة المسرح مع منافسه الجمهوري، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

يأتي إعلان بايدن، ردا على سؤال من ستيرن، بعد ضغوط من شبكات التلفزيون وحملة ترامب من أجل موافقة الرئيس الأمريكي على المشاركة في المناظرات.

وعندما سأل ستيرن، بايدن عما إذا كان سيعقد مناظرة مع ترامب، أجاب الرئيس الأمريكي: “أنا سعيد لفعل ذلك.”