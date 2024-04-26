وزير الخارجية الفرنسي يبدأ غدا من لبنان جولته في الشرق الأوسط

يبدأ وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه غدا السبت جولة في الشرق الأوسط، يستهلها بزيارة دولة لبنان، حسبما أفاد اليوم الجمعة نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية.

وقال كريستوف لوموان إن سيجورنيه سيقوم بجولة - في الفترة من 27 أبريل إلى الأول من مايو - إلى الشرق الأوسط والخليج، حيث من المقرر أن يتوجه الوزير إلى لبنان يومي السبت والأحد، ثم إلى السعودية مطلع الأسبوع المقبل، ثم بعد ذلك إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وتهدف الجولة إلى العمل من أجل إطلاق سراح "الرهائن المحتجزين" في غزة، والعمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وفقا لما ذكره المسؤول الفرنسي الذي أكد أن الجولة تهدف -أيضا- إلى التأكيد للجانب الإسرائيلي على معارضة فرنسا الشديدة لشن هجوم على رفح الفلسطينية، ودعوتهم إلى فتح جميع المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف أن سيجورنيه سيواصل جهود فرنسا الدبلوماسية لتجنب تفجر الوضع في المنطقة.

وقال إن هذه الجولة تأتي في وقت مازال الوضع الإنساني في غزة مأساوي ويتدهور بشكل مقلق للغاية، موضحا أن مليوني شخص يفتقرون إلى كل شيء؛ لذلك فمن الضروري أن تتوافق المساعدات مع حجم تلك الاحتياجات.

وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الفرنسي أن فرنسا تؤكد على مساهمتها السنوية للبرامج الإنسانية التابعة للأنروا لعام 2024 والتي تقدر بـ 33 مليون يورو. وخلال زيارته لبيروت، من المقرر أن يتطرق وزير الخارجية الفرنسي "سيجورنيه" إلى مقترحات فرنسية كان قد قدمها -في فبراير الماضي- من أجل نزع فتيل النزاع عند الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وكانت مصادر مقربة للوزير قد أفادت بأن سيجورنيه سيتوجه بعد ذلك إلى السعودية، وستكون هذه أول زيارة له للبلاد، حيث ستتركز على القضايا الاقتصادية وقضايا أخرى في مجال الطاقة والبيئة والدفاع.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد التقى -الجمعة الماضية في قصر الإليزيه- رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وقائد الجيش اللبناني جوزيف عون، في إطار جهود جديدة لاحتواء التوتر المتصاعد بين إسرائيل ولبنان.