وزير الخارجية الروسي: ندعم مساعي بوليفيا للانضمام إلى مجموعة " البريكس "

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، عن دعم بلاده مساعي بوليفيا للانضمام إلى مجموعة دول " البريكس "، التي تتولى روسيا رئاستها هذا العام.

وقال لافروف - في مؤتمر صحفي أعقب محادثاته مع نظيرته البوليفية سيليندا سوسا - إن روسيا تدعم تطلعات بوليفيا للانضمام إلى "البريكس"، وذلك ردًا على تصريحات "سوسا"، التي أشارت خلالها إلى الرغبة الحقيقية لبلادها في الالتحاق بالمجموعة.

وأضاف لافروف - حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن موسكو باعتبارها رئيسة المجموعة هذا العام مهتمة بانضمام أكبر عدد ممكن من الدول التي تريد الالتحاق بـ"البريكس" إما كأعضاء أو شركاء تربطهما بالمجموعة علاقات شراكة مستدامة.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في يناير الماضي، بدء رئاسة روسيا لمجموعة " البريكس " خلال عام 2024، مُشيرًا إلى أنها ستكون تحت عنوان "تعزيز التعددية من أجل تنمية وأمن عالميين عادلين"، من خلال تعزيز دور "بريكس" في النظام النقدي الدولي وتوسيع استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة بين الدول الأعضاء.