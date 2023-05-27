المكتبة الوطنية الإماراتية تثري صفحاتها على منصة جوجل بإلاصدارات

أكد الأرشيف والمكتبة الوطنية بالامارات العربية لمتحدة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب2023 أن الأرشيف الرقمي للخليج العربي يسهم في تحقيق الاستدامة المعرفية بتاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج، وذلك يأتي في إطار حرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على استدامة البحث العلمي في القضايا ذات الصلة بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها.

واحتفاء بأيام معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته الـ32 فقد أثرى الأرشيف والمكتبة الوطنية صفحاته على منصة جوجل للفنون والثقافة بعدد من إصداراته التي توثق جوانب من تاريخ دولة الإمارات وتراثها.

ففي محاضرة جلسة بعنوان: "الأرشيف في نصف قرن: رحلة في الاستدامة" تحدثت الأستاذة فاطمة سلطان المزروعي رئيس قسم الأرشيفات التاريخية في الأرشيف والمكتبة الوطنية عن الدور المهم الذي يقوم به الأرشيف والمكتبة الوطنية منذ تأسيسه عام 1968 مؤكدة أن رؤية المؤسس والباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- حين وجّه بتأسيس مكتبة الوثائق والدراسات (الأرشيف والمكتبة الوطنية) كان يتطلع إلى استدامة المعرفة التاريخية والتراثية، وحين أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية البوابة الإلكترونية للأرشيف الرقمي للخليج العربي كانت الاستدامة في صميم أهدافه؛ إذ أراد أن تكون الوثائق التاريخية الأصلية المحفوظة في أرشيفاته متاحة للباحثين والأكاديميين والمهتمين بتاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعدّ الأرشيف الرقمي للخليج العربي مصدرًا رئيسيًا للوثائق الأصلية عن الخليج العربي، ويمكن الوصول إلى محتواه عبر الرابط: https://www.agda.ae

والأرشيف الرقمي للخليج العربي أُنشئ على شبكة الإنترنت لعرض مئات آلاف الوثائق التاريخية الأصلية التي تحكي قصة التاريخ الموثق والمثير للاهتمام للخليج العربي، التي تشمل حقبة قرنين من الزمان، وتُوثَّق فيها الأحداث التاريخية، وتراجم الشخصيات، والمذكرات، والمخطوطات، والصور، والمراسلات الرسمية، والمعارض الافتراضية، وهو مصدر رقمي متاح للباحثين والأكاديميين والمتخصصين وعامة الناس بالمجان، وفيه مئات آلاف الوثائق والصور التاريخية والوسائط المتعددة.

واحتفاء بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب أثرى الأرشيف والمكتبة الوطنية صفحاته على منصة جوجل للفنون والثقافة بالعديد من الكتب التي توثق جوانب من تاريخ وتراث دولة الإمارات.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من أهمية مضامين الكتب التي يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية إصدارها ليوثق فيها تاريخ دولة الإمارات المجيد وتراثها العريق، مستفيدًا من التقنيات الحديثة المتطورة في إتاحة الفرصة أمام العالم ليطّلِعَ على البُعد التاريخي المشرّف للدولة، ومُسهمًا في ربط الماضي بالحاضر.

ويتيح الأرشيف والمكتبة الوطنية الفرصة لزوار جناحه الذي يشارك فيه بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب2023 الوصول إلى هذه الصفحات عبر مسح رمز الاستجابة السريعة QRCODE.



