عواصف ترابية تضرب الوادى الجديد وتعيق الرؤية بالمدن والطرق السريعة| صور

تعرضت محافظة الوادى الجديد اليوم الجمعة، لموجة من الطقس السيئ على مستوى مراكز المحافظة، حيث هبت الرياح المحملة بالأتربة التى تسببت فى انخفاض الرؤية بنسبة كبيرة وخاصة على الطرق السريعة بنطاق المحافظة.

حيث هبت عواصف ترابية شديدة على مدينة الخارجة والقرى التابعة لها، ما أدى إلى تكثيف حملات المرور على الطرق السريعة، جراء انعدام الرؤية المرورية بالطرق السريعة الصحراوية، كما تسببت العواصف الترابية فى حجب الرؤية على الطرق السريعة وداخل الكتل السكنية.

ومن جانبه أعلن محافظ الوادى الجديد فى بيان له، عن رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة، والتى يصاحبها عواصف ترابية على أغلب المناطق بالمحافظة.

وأشار البيان إلى تواصل غرفة العمليات والأزمات المتابعة وتلقى أى بلاغات من المواطنين والتعامل الفورى معها، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العلاجية، تحسبا لوقوع حوادث او سقوط أشجار او تصدع منازل جراء الطقس غير المستقر.

وتتميز محافظة الوادى الجديد بمناخ حار جاف صيفًا دافئ شتاءً ومشمس على مدار النهار والأمطار نادرا ما تسقط على المحافظة حيث تتميز الوادى الجديد بأعلى نسبة سطوع للشمس على مستوى العالم طوال شهور السنة وهو ما جعل الحكومة تتجه نحو استغلالها كمصدر للطاقة المتجددة وبديلا للكهرباء فى جو تشغيل آبار الرى وإنارة المنشآت الحكومية والمساجد والمنازل.

وكانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمس الخميس، عن توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة 26 مايو 2023، حيث تسود أجواء معتدلة الحرارة صباحا، حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تسود أجواء معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وتتوافر فرص سقوط الأمطار على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين بهذه المناطق توخى الحذر وعدم الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أثناء سقوط الأمطار أو الأشجار العالية، وعدم تصوير الرعد بالهواتف المحمولة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

عاوصف ترابية بالوادي الجديد (1)

عاوصف ترابية بالوادي الجديد (2)

عاوصف ترابية بالوادي الجديد (3)

عاوصف ترابية بالوادي الجديد (4)

عاوصف ترابية بالوادي الجديد (5)

عاوصف ترابية بالوادي الجديد (6)

عواصف ترابية تضرب مناطق متفرقة بالوادي الجديد (1)

عواصف ترابية تضرب مناطق متفرقة بالوادي الجديد (2)

عواصف ترابية تضرب مناطق متفرقة بالوادي الجديد (3)

عواصف ترابية تضرب مناطق متفرقة بالوادي الجديد (4)