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الخميس 25 مايو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"بريتون" الإيطالية: مصر أولى الحضارات التي أنتجت عجائب من الحجر

لوكا تونشيليرئيس
"لوكا تونشيلي"رئيس مجلس إدارة شركة "بريتون" الإيطالية
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أكد لوكا تونشيلي، رئيس مجلس إدارة شركة "بريتون" الإيطالية، أن مصر من أولى الحضارات التي كانت قادرة على إنتاج عجائب من الحجر.

وأضاف تونشيلي خلال كلمته في افتتاح مجمع مصانع كوارتز بالعين السخنة، اليوم الخميس: اليوم نبدأ فصلًا جديدًا من الريادة المصرية في صناعة الحجر من خلال افتتاح هذا المصنع، والذي يسمح لنا بتحويل هذا المورد الطبيعي الرائع المكون من الكوارتز المصري إلى أجمل تكتل أنواع حجرية متوفرة في السوق العالمية اليوم.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة

شركة بريتون الإيطالية افتتاح مجمع مصانع كوارتز العين السخنة صناعة الحجر