12 نصيحة للتخسيس الآمن تعرفوا عليها

يسعي العديد من الأشخاص الي تخسيس الجسد،وخاصة المرأة فإنها تحرص علي الحصول على جسد رشيق ولذا نقدم لكم بعد النصائح

1. شرب الكثير من الماء

قبل كل وجبة رئيسة أو وجبة خفيفة يجب شرب كوبا من الماء، فيمكن تحجيم الشعور بالجوع عن طريق واسطة كوب من الماء بدلا عن الامتلاء بالمزيد من السعرات الحرارية.

2. اختيار الوجبات الطعام الليلية بحكمة

فإن الأكل اللاوعي يحدث في معظم الأحيان بعد وجبة العشاء، وعند الاسترخاء مع العائلة أو أمام التلفاز، لذا ينصح بتناول وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية لا تزيد عن 100 سعرة حرارية.



3. تناول الأطعمة المفضلة لكن بكميات محددة

ينصح بتناول القليل من الأطعمة المحببة بدلًا عن الامتناع تمامًا عن تناولها، حيث أن الاعتدال هو المفتاح لأسرع طرق التخسيس.

4. تناول عدة وجبات صغيرة خلال اليوم

تناول سعرات حرارية أقل من المطلوب يُمكن أن يُشكل تحديًا بالنسبة، إذ وُجد أن الأشخاص الذين يتناولون 4 - 5 وجبات صغيرة خلال اليوم بدلًا عن 3 وجبات كبيرة.

5. تناول الأطعمة الغنية بالبروتين في كل وجبة

ان تناول البروتين يعد أكثر مغذ يشعر الجسم بالامتلاء، فيساعد البروتين في الحفاظ على كتلة العضلات ويشجع على حرق الدهون، لذا يجب الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين.

6. إضافة التوابل على الطعام

إضافة التوابل إلى الطعام أحد أسرع طرق التخسيس، حيث أن التوابل تساهم في الشعور بالإشباع.

7. تعبئة المطبخ بالطعام المريح والصحي

ان اعداد وجبات جاهزة للطعام والتسخين يساهم في نجاح الحفاظ على الوزن، بحيث إن احتمال شراء الوجبات الجاهزة يصبح قليلا.

8. استبدال كوب المعكرونة بكوب من الخضار

تناول كميات أقل من المعكرونة والخبز مع تناول كميات أكبر من الخضار أحد أسرع طرق التخسيس، فهذه الخيارات تساهم في خفض الوزن.

9. الحرص علي تناول وجبة الفطور دائما

يبدو أسلوب ترك وجبة الإفطار وكأنه وسيلة جيدة لإنقاص الوزن، ومع ذلك فقد وجدت أن الأشخاص الذين لا يتناولون وجبة الإفطار يميلون إلى أن يكونوا أكثر جوعا خلال النهار مما يزيد وزنهم بالفعل، فينصح بتناول وجبة إفطار غنية بالألياف، وممهاة حبوب الصباح الكاملة والغنية بالألياف والفقيرة بالسكريات مع الحليب الخالي من الدسم والفواكه.

10. تناول الأطعمة الغنية بالألياف

الألياف تساعد على الهضم، وتمنع حدوث الإمساك وتخفض الكولسترول، وكل ذلك يعد أسرع طرق التخسيس.

11. الابتعاد عن الأطعمة التي تسبب السمنة

من الضروري الابتعاد عن الأطعمة المسببة للسمنة، ومنها الرقائق المقلية في الحقيبة،وتواجد الآيس كريم في الثلاجة أمر جدا ضار بالوزن، لذا يجب تقليل تواجدها في المنزل للحد من تناولها.

١٢ ممارسة التمارين الرياضية

يساهم ممارسة التمارين في خسارة الوزن وشد الجسد.