ads
الأربعاء 24 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق والطرق الجارية بمدينة النوبارية الجديدة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى المهندس أحمد عمران أحمد، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، زيارة لمدينة النوبارية الجديدة، لمتابعة سير المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

واستهل مسئولو الإسكان الزيارة بتفقد مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة إنتاجية 28500 م3/يوم المشروع، لمتابعة سير العمل بالمحطة، والاستماع إلى شرحٍ وافٍ عن مراحل التشغيل بدءًا من وحدة المدخل والمصافي حتى أحواض السيب النهائي، مشددين على تلافي أية ملاحظات تظهر أثناء التشغيل التجريبي للمحطة .

ثم تفقد مسئولو "الإسكان" الأعمال الجارية بالمنطقة الصناعية بالمدينة، لمتابعة أعمال البنية التحتية  وأعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية، بجانب المرور على أعمال الإنشاءات الجارية بمحطة رفع الحي المتميز، مؤكدين أهمية المتابعة الدقيقة لأعمال الإنشاءات والأعمال الكهروميكانيكية حتى يتم تشغيل المنظومة بدون معوقات .

وتجول مسئولو "الإسكان" بالأحياء السكنية لمتابعة أعمال التطوير والتجميل بالميادين وجزر الطرق  وتطوير المدخلين السكنى والصناعى، وأثنوا على المدخل المستحدث للقادمين من اتجاه القاهرة والسادات والذي يمثل انعكاسا للتطوير بمدينة النوبارية الجديدة، كما تم زيارة مشتل الجهاز لمتابعة أعمال التطوير وإنشاء الصوب الزراعية به واستخدامها في الزراعة ذاتيا.

وأشاد المهندس أحمد عمران، بالمجهود المبذول في المدينة من أجل تطويرها والارتقاء بمستوى الخدمات بها.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس أحمد إسماعيل، ووفد من الجهاز ومجلس الأمناء، سير أعمال الامتحانات بعددٍ من مدارس المدينة، يرافقهم مدير الإدارة التعليمية بالنوبارية ومسئولو الإدارة.

واطمأن رئيس الجهاز ومرافقوه على سير أعمال الامتحانات، موجهين بتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال الامتحانات، كما تم تكليف إدارة الكهرباء والاتصالات بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة مع مديري المدارس للاطمئنان على جودة الكهرباء والإنترنت لانتظام الامتحانات بمدارس المدينة.

F35EC144-E7D8-4E10-86AB-8FE29050308B
F35EC144-E7D8-4E10-86AB-8FE29050308B
5A269EE6-9C6E-4253-9FCD-26749F355152
5A269EE6-9C6E-4253-9FCD-26749F355152
F59293D0-2532-4ED0-B720-DA14EC5B9721
F59293D0-2532-4ED0-B720-DA14EC5B9721
68B8DA02-3CA7-4D9E-BCFC-630F5E2BBD48
68B8DA02-3CA7-4D9E-BCFC-630F5E2BBD48
E2AF1B7E-4C7F-4563-A4B3-944D7EA93BF5
E2AF1B7E-4C7F-4563-A4B3-944D7EA93BF5
4457FB03-78F4-487E-97F1-9C1E9C3FC661
4457FB03-78F4-487E-97F1-9C1E9C3FC661
EB7CCAE0-6F8D-4CE3-8433-63B0BB04F575
EB7CCAE0-6F8D-4CE3-8433-63B0BB04F575
046DE6F6-6984-4385-9393-E4F534B2D5A3
046DE6F6-6984-4385-9393-E4F534B2D5A3
مدينة النوبارية الجديدة الصرف الصحى - مياه الشرب والصرف الصحي