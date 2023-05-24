تنشر "البوابة نيوز" أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023

شرم الشيخ.. تُطلق مجموعة بنك التنمية الأفريقي تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي الرائد (AEO) 2023 خلال اجتماعاتها السنوية في شرم الشيخ المنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 26 من مايو الجاري تحت عنوان "تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا".. وفي كل عام، يقدم تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية أدلة وتحليلات مقنعة وحديثة تُعلم وتدعم صناع القرار السياسي في أفريقيا والقطاع الخاص والمجتمع الدولي.

الرياض.. تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في مقرها بجدة، وبدعوة من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك.

فيلنيوس.. يلتقي رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون – خلال زيارته لفرنسا وعواصم دول منظمة حلف شمال الأطلنطي (ناتو) في الفترة التي تسبق عقد قمة الحلف في فيلنيوس يوليو القادم، حيث من المتوقع أن يناقش الزعيمان الاستعدادات لقمة الناتو، والوضع الأمني في المنطقة، وتعزيز الجناح الشرقي للحلف، والأزمة الروسية الأوكرانية ومساعدة كييف.

موسكو.. يُناقش الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال زيارته إلى موسكو القضايا والمشاكل التي لم يتم حلها بعد في العلاقات بين البلدين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كينشاسا.. يُوقع الرئيس الكونغولي فيليس تشيسيكيدي ونظيره الصيني شي جين بنج على اتفاق استراتيجي مع الصين للتنقيب عن المعادن و تحديث البنى الأساسية لمشروعات التعدين في جمهورية الكونغو الديموقراطية وذلك بتكلفة استثمارية قدرها 6 مليارات دولار أمريكي مقدمة من الجانب الصيني.

بروكسل.. يُشارك الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج في منتدى العاصمة البلجيكية بروكسل، وهو مؤتمر سنوي ينظمه صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة.

القاهرة.. تنطلق بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية تحت شعار "مستقبل صحي أفضل يبدأ بالحوار"، مبادرة "يوم للناس" لتعزيز التواصل المجتمعي وتحسين تجربة المريض تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز التواصل المجتمعي لتحسين تجربة المنتفع داخل منشات هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.